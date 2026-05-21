Cirque Bidon Un théâtre d’art et de poésie Felletin
Cirque Bidon Un théâtre d’art et de poésie Felletin mercredi 3 juin 2026.
Felletin
Cirque Bidon Un théâtre d’art et de poésie
Rue Reby Lagrange Felletin Creuse
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 17:00:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07
Tournée 2026 Nouveau spectacle Sand pour Sand Bidon
Le spectacle se déroule en plein air sans chapiteau, un décor grandeur nature construit d’après des images de cirques anciens une petite piste surmontée d’un portique, entourée de gradins, cerclés de roulottes. La structure est entièrement ouverte sur l’extérieur.
Le spectacle est uniquement diffusé dans le cadre d’une tournée estivale au pas du cheval (5km/heure, 20km par jour maximum) qui de fait, a lieu dans une zone géographique précise pendant 5 mois. Ce mode de diffusion à l’ancienne assure, chaque année, grâce à la lenteur, la proximité, le bouche-à-oreille, le succès de nos tournées. .
Rue Reby Lagrange Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 74 19 97 cirquebidon@gmail.com
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English : Cirque Bidon Un théâtre d’art et de poésie
L’événement Cirque Bidon Un théâtre d’art et de poésie Felletin a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Aubusson-Felletin
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