Felletin

Cordes & Compagnies Trio Jubilate

Eglise Sainte-Valérie Felletin Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Pour cette 15e édition du festival Cordes & Compagnies, le groupe vibre pour Tango and Co quand Piazzolla invite Haydn, Bach, Pachelbel, mais aussi Ed Sheeran et Cohen dans un festin musical !

Libre participation en conscience

Renseignements au 06 88 78 58 41 .

Eglise Sainte-Valérie Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 78 58 41 contact@cordesetcompagnies.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cordes & Compagnies Trio Jubilate

L’événement Cordes & Compagnies Trio Jubilate Felletin a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Aubusson-Felletin