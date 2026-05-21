Cordes & Compagnies Trio Jubilate Felletin
Cordes & Compagnies Trio Jubilate Felletin mardi 21 juillet 2026.
Felletin
Cordes & Compagnies Trio Jubilate
Eglise Sainte-Valérie Felletin Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Pour cette 15e édition du festival Cordes & Compagnies, le groupe vibre pour Tango and Co quand Piazzolla invite Haydn, Bach, Pachelbel, mais aussi Ed Sheeran et Cohen dans un festin musical !
Libre participation en conscience
Renseignements au 06 88 78 58 41 .
Eglise Sainte-Valérie Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 78 58 41 contact@cordesetcompagnies.fr
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English : Cordes & Compagnies Trio Jubilate
L’événement Cordes & Compagnies Trio Jubilate Felletin a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Aubusson-Felletin
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