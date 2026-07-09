Pop Is Not A Joke ouvre l’été funk en Creuse Danse, skate, graffiti, marché, exposition et concert rap au quartier de la Gare à Felletin Skate park de Felletin Felletin

Informations pratiques

Felletin

Pop Is Not A Joke ouvre l’été funk en Creuse Danse, skate, graffiti, marché, exposition et concert rap au quartier de la Gare à Felletin

Skate park de Felletin Avenue de la Gare Felletin Creuse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 16:00:00

fin : 2026-08-01 01:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Le samedi 1er août, Pop Is Not A Joke investit le quartier de la Gare à Felletin pour une journée ouverte à toutes et tous. Au programme danse, skate, graffiti, musique, marché de créateurs, exposition et concert rap.

Pensé comme la première étape d’un été funk en Creuse, l’événement mettra à l’honneur le popping, une danse née en Californie dans les années 70, autour d’une programmation populaire, festive et intergénérationnelle.

Construite en collaboration avec plusieurs structures et associations locales, cette journée souhaite faire vivre le quartier, créer des rencontres entre artistes, habitant·es, jeunes, familles et publics de passage, et faire dialoguer les cultures funk et hip-hop avec le territoire rural.

Au programme battle de popping, DJ set, Funky Market, initiation danse gratuite pour les enfants, démonstrations de skate avec Thomas Walks, création d’une fresque… .

Skate park de Felletin Avenue de la Gare Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 61 03 56 womenactive@gmail.com

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English : Pop Is Not A Joke ouvre l’été funk en Creuse Danse, skate, graffiti, marché, exposition et concert rap au quartier de la Gare à Felletin

L’événement Pop Is Not A Joke ouvre l’été funk en Creuse Danse, skate, graffiti, marché, exposition et concert rap au quartier de la Gare à Felletin Felletin a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Aubusson-Felletin