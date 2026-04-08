Felletin

29ème JOURNÉE ANTIQUITÉ BROCANTE

Place Monthioux Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 07:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

28ème Journée Antiquités-Brocante

Journée de déballage d’objets anciens ou de seconde main, au cœur du centre-bourg de Felletin. Profitez-en pour flâner dans les rues de la ville ou pour visiter l’exposition de tapisseries Les femmes en tapisserie , à l’église Notre-Dame du château.

Emplacement payant, réservation auprès de Felletin Patrimoine Environnement. .

Place Monthioux Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 54 60 felletinpatrimoine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 29ème JOURNÉE ANTIQUITÉ BROCANTE

L’événement 29ème JOURNÉE ANTIQUITÉ BROCANTE Felletin a été mis à jour le 2026-04-08 par Creuse Tourisme