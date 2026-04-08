29ème JOURNÉE ANTIQUITÉ BROCANTE Felletin
29ème JOURNÉE ANTIQUITÉ BROCANTE Felletin dimanche 23 août 2026.
Felletin
29ème JOURNÉE ANTIQUITÉ BROCANTE
Place Monthioux Felletin Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 07:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
28ème Journée Antiquités-Brocante
Journée de déballage d’objets anciens ou de seconde main, au cœur du centre-bourg de Felletin. Profitez-en pour flâner dans les rues de la ville ou pour visiter l’exposition de tapisseries Les femmes en tapisserie , à l’église Notre-Dame du château.
Emplacement payant, réservation auprès de Felletin Patrimoine Environnement. .
Place Monthioux Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 54 60 felletinpatrimoine@gmail.com
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English : 29ème JOURNÉE ANTIQUITÉ BROCANTE
L’événement 29ème JOURNÉE ANTIQUITÉ BROCANTE Felletin a été mis à jour le 2026-04-08 par Creuse Tourisme
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