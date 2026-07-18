Informations pratiques

Felletin

Brocante des Feuillantines

Rue du Château Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 08:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

L’association Les Fuses Animent organise une brocante au jardin des Feuillantines. Vous souhaitez vider vos placards, faire de bonnes affaires ou tout simplement partager un moment convivial. Réservez dès maintenant votre emplacement.

Particuliers et professionnels

Ambiance conviviale et festive

Buvette et restauration sur place

Inscriptions et renseignements 06 47 83 13 03 .

Rue du Château Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 83 13 03

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English : Brocante des Feuillantines

L’événement Brocante des Feuillantines Felletin a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Aubusson-Felletin