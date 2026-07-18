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AGENDA · Felletin

Brocante des Feuillantines Felletin

samedi 15 août 2026 · Felletin

Brocante des Feuillantines Felletin

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Rue du Château
Ville
23500 Felletin
Département
Creuse
Tarif

Felletin

Brocante des Feuillantines

Rue du Château Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :
2026-08-15

L’association Les Fuses Animent organise une brocante au jardin des Feuillantines. Vous souhaitez vider vos placards, faire de bonnes affaires ou tout simplement partager un moment convivial. Réservez dès maintenant votre emplacement.

Particuliers et professionnels
Ambiance conviviale et festive
Buvette et restauration sur place

Inscriptions et renseignements 06 47 83 13 03   .

Rue du Château Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 83 13 03 

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English : Brocante des Feuillantines

L’événement Brocante des Feuillantines Felletin a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Aubusson-Felletin

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