Brocante des Feuillantines Felletin
samedi 15 août 2026 · Felletin
Informations pratiques
Felletin
Brocante des Feuillantines
Rue du Château Felletin Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
L’association Les Fuses Animent organise une brocante au jardin des Feuillantines. Vous souhaitez vider vos placards, faire de bonnes affaires ou tout simplement partager un moment convivial. Réservez dès maintenant votre emplacement.
Particuliers et professionnels
Ambiance conviviale et festive
Buvette et restauration sur place
Inscriptions et renseignements 06 47 83 13 03 .
Rue du Château Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 83 13 03
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English : Brocante des Feuillantines
L’événement Brocante des Feuillantines Felletin a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Aubusson-Felletin
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