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Stage de vannerie 1 jour Felle Felletin

Stage de vannerie 1 jour Felle Felletin

Stage de vannerie 1 jour Felle Felletin jeudi 27 août 2026.

Lieu
Felle
Adresse
4 Rue des Ateliers
Ville
23500 Felletin
Département
Creuse
Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif

Felletin

Stage de vannerie 1 jour

Felle 4 Rue des Ateliers Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 09:00:00
fin : 2026-08-27 17:00:00

Date(s) :
2026-08-27

Sur une journée, découvrez les bases de la vannerie fabriquez une corbeille ou un plateau rond, en osier brut avec réhauts de blanc si vous le souhaitez, et repartez avec votre création.
Repas tiré du sac.   .

Felle 4 Rue des Ateliers Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine   aurore.bertrand.vannerie@posteo.net

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English : Stage de vannerie 1 jour

L’événement Stage de vannerie 1 jour Felletin a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Aubusson-Felletin

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