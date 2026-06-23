Stage de vannerie 1 jour Felle Felletin

Felletin

Stage de vannerie 1 jour

Felle 4 Rue des Ateliers Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 09:00:00

fin : 2026-08-27 17:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Sur une journée, découvrez les bases de la vannerie fabriquez une corbeille ou un plateau rond, en osier brut avec réhauts de blanc si vous le souhaitez, et repartez avec votre création.

Repas tiré du sac. .

Felle 4 Rue des Ateliers Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine aurore.bertrand.vannerie@posteo.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de vannerie 1 jour

L’événement Stage de vannerie 1 jour Felletin a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Aubusson-Felletin