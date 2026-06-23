Stage de vannerie 1 jour Felle Felletin
Stage de vannerie 1 jour Felle Felletin jeudi 27 août 2026.
Felletin
Stage de vannerie 1 jour
Felle 4 Rue des Ateliers Felletin Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 09:00:00
fin : 2026-08-27 17:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Sur une journée, découvrez les bases de la vannerie fabriquez une corbeille ou un plateau rond, en osier brut avec réhauts de blanc si vous le souhaitez, et repartez avec votre création.
Repas tiré du sac. .
Felle 4 Rue des Ateliers Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine aurore.bertrand.vannerie@posteo.net
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English : Stage de vannerie 1 jour
L’événement Stage de vannerie 1 jour Felletin a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Aubusson-Felletin
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