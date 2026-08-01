Felletin Patrimoine Environnement Rue du Château Felletin
mercredi 19 août 2026 · Rue du Château · Felletin
Informations pratiques
Felletin
Felletin Patrimoine Environnement
Rue du Château Jardin des feuillantines Felletin Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 11:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Une visite de la ville de Felletin pour traverser le temps. Grace à des photographies anciennes, des plans et des anecdotes sur la commune, découvrez comment naissent les rues, les carrefour et les bâtiments qui font la ville d’aujourd’hui. .
Rue du Château Jardin des feuillantines Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 54 60 felletinpatrimoine@gmail.com
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English : Felletin Patrimoine Environnement
L’événement Felletin Patrimoine Environnement Felletin a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Aubusson-Felletin
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