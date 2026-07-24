CONCERT C’est ma tournée Felletin
samedi 8 août 2026 · Felletin
Informations pratiques
Felletin
CONCERT C’est ma tournée
2 Place Courtaud Felletin Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Captain Simard Chant, guitare, harmonica.
Lucien Accordéon diatonique, chant.
Captain Simard, c’est un répertoire intemporel où se croisent reprises et créations originales, nourries par les danses traditionnelles et la gouaille des bistrots. Entre voyage, révolte et poésie, complaintes embrumées et élans drolatiques, les deux compères entraînent le public dans un voyage à la ferveur communicative. .
2 Place Courtaud Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : CONCERT C’est ma tournée
L’événement CONCERT C’est ma tournée Felletin a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Aubusson-Felletin
À voir aussi à Felletin (Creuse)
- 2 jours de formation à la sérigraphie Atelier Les Michelines Felletin 1 août 2026
- Pop Is Not A Joke ouvre l’été funk en Creuse Danse, skate, graffiti, marché, exposition et concert rap au quartier de la Gare à Felletin Skate park de Felletin Felletin 1 août 2026
- Journée du livre Felletin 7 août 2026
- Stage de vannerie 2 jours Felletin Felletin 7 août 2026
- Brocante des Feuillantines Felletin 15 août 2026