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CONCERT C’est ma tournée Felletin

samedi 8 août 2026 · Felletin

CONCERT C’est ma tournée Felletin

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
2 Place Courtaud
Ville
23500 Felletin
Département
Creuse
Tarif

Felletin

CONCERT C’est ma tournée

2 Place Courtaud Felletin Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:30:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Captain Simard Chant, guitare, harmonica.
Lucien Accordéon diatonique, chant.

Captain Simard, c’est un répertoire intemporel où se croisent reprises et créations originales, nourries par les danses traditionnelles et la gouaille des bistrots. Entre voyage, révolte et poésie, complaintes embrumées et élans drolatiques, les deux compères entraînent le public dans un voyage à la ferveur communicative.   .

2 Place Courtaud Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine  

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English : CONCERT C’est ma tournée

L’événement CONCERT C’est ma tournée Felletin a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Aubusson-Felletin

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