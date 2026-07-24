Informations pratiques

Felletin

CONCERT C’est ma tournée

2 Place Courtaud Felletin Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Captain Simard Chant, guitare, harmonica.

Lucien Accordéon diatonique, chant.

Captain Simard, c’est un répertoire intemporel où se croisent reprises et créations originales, nourries par les danses traditionnelles et la gouaille des bistrots. Entre voyage, révolte et poésie, complaintes embrumées et élans drolatiques, les deux compères entraînent le public dans un voyage à la ferveur communicative. .

2 Place Courtaud Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine

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English : CONCERT C’est ma tournée

L’événement CONCERT C’est ma tournée Felletin a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Aubusson-Felletin