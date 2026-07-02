2 jours de formation à la sérigraphie Atelier Les Michelines Felletin

Informations pratiques

Felletin

2 jours de formation à la sérigraphie

Atelier Les Michelines 2 rue des Ateliers Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Au programme

Une découverte de la technique de la sérigraphie dans chacune de ses étapes.

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Déroulé de la formation

Premier jour

– théorie de la technique point par point.

– découverte de l’atelier et de son fonctionnement

– création graphique fabrication coopérative d’une planche de 8 cartes postales en 3 couleurs

– apprentissage de l’enduction

Deuxième jour

– insolation des écrans

– préparation des cadres pour l’impression.

– apprentissage de la technique d’impression jusqu’à l’acquisition d’un geste juste

– tirage coopératif du projet réalisé en 3 passages de couleurs

– nettoyage des écrans

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Inscriptions par mail atelierlesmichelines@gmail.com

Groupe de 4 à 6 personnes maximum

Horaires 10-13h / 14h-17h00

Possibilité de manger sur place (coin cuisine à disposition) .

Atelier Les Michelines 2 rue des Ateliers Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine atelierlesmichelines@gmail.com

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English : 2 jours de formation à la sérigraphie

L’événement 2 jours de formation à la sérigraphie Felletin a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Creuse Sud Ouest