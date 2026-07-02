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2 jours de formation à la sérigraphie Atelier Les Michelines Felletin

samedi 1 août 2026 · Atelier Les Michelines · Felletin

2 jours de formation à la sérigraphie Atelier Les Michelines Felletin

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Atelier Les Michelines
Adresse
2 rue des Ateliers
Ville
23500 Felletin
Département
Creuse
Tarif

Felletin

2 jours de formation à la sérigraphie

Atelier Les Michelines 2 rue des Ateliers Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Au programme
Une découverte de la technique de la sérigraphie dans chacune de ses étapes.
——————————-
Déroulé de la formation
Premier jour
– théorie de la technique point par point.
– découverte de l’atelier et de son fonctionnement
– création graphique fabrication coopérative d’une planche de 8 cartes postales en 3 couleurs
– apprentissage de l’enduction
Deuxième jour
– insolation des écrans
– préparation des cadres pour l’impression.
– apprentissage de la technique d’impression jusqu’à l’acquisition d’un geste juste
– tirage coopératif du projet réalisé en 3 passages de couleurs
– nettoyage des écrans
——————————-
Inscriptions par mail atelierlesmichelines@gmail.com
Groupe de 4 à 6 personnes maximum
Horaires 10-13h / 14h-17h00
Possibilité de manger sur place (coin cuisine à disposition)   .

Atelier Les Michelines 2 rue des Ateliers Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine   atelierlesmichelines@gmail.com

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English : 2 jours de formation à la sérigraphie

L’événement 2 jours de formation à la sérigraphie Felletin a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Creuse Sud Ouest

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