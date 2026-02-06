Journée du livre Felletin

Journée du livre

Place Monthioux Felletin Creuse

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

2026-08-07

29 ème Journée du livre, à la salle polyvalente et Place Monthioux.

Organisée par Felletin, Le Plaisir de Lire

Ecrivains, scénaristes, éditeurs, bouquinistes rencontrent leurs publics.

Conférences, lectures, expositions, prix littéraires…

Programmation 2026 bientôt en ligne .

Place Monthioux Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine plaisirlire@yahoo.fr

