Journée du livre Felletin
Place Monthioux Felletin Creuse
Tarif :
29 ème Journée du livre, à la salle polyvalente et Place Monthioux.
Organisée par Felletin, Le Plaisir de Lire
Ecrivains, scénaristes, éditeurs, bouquinistes rencontrent leurs publics.
Conférences, lectures, expositions, prix littéraires…
Programmation 2026 bientôt en ligne .
Place Monthioux Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine plaisirlire@yahoo.fr
