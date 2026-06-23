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Stage de vannerie 2 jours Felletin Felletin

Stage de vannerie 2 jours Felletin Felletin

Stage de vannerie 2 jours Felletin Felletin vendredi 7 août 2026.

Lieu
Felletin
Adresse
4 Rue des Ateliers
Ville
23500 Felletin
Département
Creuse
Début
vendredi 7 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif

Felletin

Stage de vannerie 2 jours

Felletin 4 Rue des Ateliers Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 09:00:00
fin : 2026-08-08 17:00:00

Date(s) :
2026-08-07

En 2 jours, fabriquez un panier !
Je vous accompagnerai dans la création d’un panier rond sur croisée, en osier brut et/ou blanc.
Repas tiré du sac.
d’autres dates sont possibles, n’hésitez pas à me contacter   .

Felletin 4 Rue des Ateliers Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine   aurore.bertrand.vannerie@posteo.net

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English : Stage de vannerie 2 jours

L’événement Stage de vannerie 2 jours Felletin a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Aubusson-Felletin

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