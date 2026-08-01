Visite guidée de Felletin Fellet’insolite et autres secrets Office de tourisme de Felletin Felletin

Informations pratiques

Felletin

Visite guidée de Felletin Fellet’insolite et autres secrets

Office de tourisme de Felletin Impasse Quinault Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12 11:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Partez à la découverte des recoins méconnus, ouvrez les yeux sur les curiosités qui se cachent à Felletin. Même les petites villes ont leur secrets, apprenez à aiguiser vos sens pour les trouver ! .

Office de tourisme de Felletin Impasse Quinault Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 54 60 felletinpatrimoine@gmail.com

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English : Visite guidée de Felletin Fellet’insolite et autres secrets

L’événement Visite guidée de Felletin Fellet’insolite et autres secrets Felletin a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Aubusson-Felletin