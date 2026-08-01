Visite guidée de Felletin Fellet’insolite et autres secrets Office de tourisme de Felletin Felletin
mercredi 12 août 2026 · Office de tourisme de Felletin · Felletin
Informations pratiques
Felletin
Visite guidée de Felletin Fellet’insolite et autres secrets
Office de tourisme de Felletin Impasse Quinault Felletin Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 11:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Partez à la découverte des recoins méconnus, ouvrez les yeux sur les curiosités qui se cachent à Felletin. Même les petites villes ont leur secrets, apprenez à aiguiser vos sens pour les trouver ! .
Office de tourisme de Felletin Impasse Quinault Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 54 60 felletinpatrimoine@gmail.com
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English : Visite guidée de Felletin Fellet’insolite et autres secrets
L’événement Visite guidée de Felletin Fellet’insolite et autres secrets Felletin a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Aubusson-Felletin
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