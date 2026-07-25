Informations pratiques

Felletin

JEP 2026 30 min. d’arrêt à la gare de Felletin

Avenue de la Gare Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 09:00:00

fin : 2026-09-18 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18

30 minutes d’arrêt à la gare de Felletin voyagez au cœur de l’histoire et de l’innovation.

Réouverte en mars 2022, la gare de Felletin se transforme en tiers-lieu vivant, pensé comme un espace collectif et culturel. Fruit d’un long processus de réhabilitation collective, elle fait aujourd’hui le lien entre mémoire ferroviaire et vitalité contemporaine.

Lors de cette visite guidée de 30 minutes, vous découvrirez comment l’architecture d’origine et les vestiges de l’activité ferroviaire, tels que l’escalier, le comptoir SNCF ou encore les peintures anciennes, ont été soigneusement préservés.

Vous découvrirez également la métamorphose du lieu en espace d’hospitalité, d’échanges et de pratiques salon convivial, café associatif, cantine, bureaux partagés, expositions, ateliers et espaces de formation. .

Avenue de la Gare Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 9 72 55 49 91

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English : JEP 2026 30 min. d’arrêt à la gare de Felletin

L’événement JEP 2026 30 min. d’arrêt à la gare de Felletin Felletin a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Aubusson-Felletin