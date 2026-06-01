Café des artistes La gare de Felletin Felletin vendredi 26 juin 2026.

Felletin

Café des artistes

La gare de Felletin Avenue de la Gare Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-26 20:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Un moment dédié aux artistes pour retrouver, échanger et s’entraider.

Ce rendez-vous mensuel est l’occasion de partager les difficultés que vous rencontrez, d’identifier ensemble vos besoins, ressources et compétences et faire émerger de nouveaux projets et manière de faire ensemble.

Ce sera aussi l’opportunité de faire émerger des demandes collectives, s’organiser pour solliciter des ressources et outils adaptés à disposition des artistes. .

La gare de Felletin Avenue de la Gare Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 9 72 55 49 91 lieu@panglagare.com

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English : Café des artistes

L’événement Café des artistes Felletin a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Aubusson-Felletin