L’épopée diamantaire au bord de l’eau Felletin samedi 27 juin 2026.

Felletin

L’épopée diamantaire au bord de l’eau

Rue de la Diamanterie Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Après-midi et soirée festive aux abords de l’ancienne coopérative diamantaire de Felletin. Au programme jeux en bois, animations, bal trad et concert d’orgue en plein air.

Lancement théâtralisé du jeu d’enquête Mystères & Diamantaires . .

Rue de la Diamanterie Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 54 60

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English : L’épopée diamantaire au bord de l’eau

L’événement L’épopée diamantaire au bord de l’eau Felletin a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Aubusson-Felletin