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L’épopée diamantaire au bord de l’eau Felletin

L’épopée diamantaire au bord de l’eau Felletin

L’épopée diamantaire au bord de l’eau Felletin samedi 27 juin 2026.

Adresse : Rue de la Diamanterie

Ville : 23500 Felletin

Département : Creuse

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Felletin

L’épopée diamantaire au bord de l’eau

Rue de la Diamanterie Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Après-midi et soirée festive aux abords de l’ancienne coopérative diamantaire de Felletin. Au programme jeux en bois, animations, bal trad et concert d’orgue en plein air.

Lancement théâtralisé du jeu d’enquête Mystères & Diamantaires .   .

Rue de la Diamanterie Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 54 60 

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English : L’épopée diamantaire au bord de l’eau

L’événement L’épopée diamantaire au bord de l’eau Felletin a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Aubusson-Felletin

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