Bal Trad’ avec Chabanne Salle Tibord du Chalard Felletin samedi 13 juin 2026.

Felletin

Bal Trad’ avec Chabanne

Salle Tibord du Chalard 17 Rue des Fossés Felletin Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Rencontre Musiciens Danseurs

Buvette

Organisé par Trad Fuse .

Salle Tibord du Chalard 17 Rue des Fossés Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 75 99 60 tradfuse@gmail.com

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English : Bal Trad’ avec Chabanne

L’événement Bal Trad’ avec Chabanne Felletin a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Aubusson-Felletin