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Bal Trad’ avec Chabanne Salle Tibord du Chalard Felletin

Bal Trad’ avec Chabanne Salle Tibord du Chalard Felletin

Bal Trad’ avec Chabanne Salle Tibord du Chalard Felletin samedi 13 juin 2026.

Lieu : Salle Tibord du Chalard

Adresse : 17 Rue des Fossés

Ville : 23500 Felletin

Département : Creuse

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit

Felletin

Bal Trad’ avec Chabanne

Salle Tibord du Chalard 17 Rue des Fossés Felletin Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Rencontre Musiciens Danseurs

Buvette

Organisé par Trad Fuse   .

Salle Tibord du Chalard 17 Rue des Fossés Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 75 99 60  tradfuse@gmail.com

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English : Bal Trad’ avec Chabanne

L’événement Bal Trad’ avec Chabanne Felletin a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Aubusson-Felletin

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