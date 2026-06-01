Bal Trad’ avec Chabanne Salle Tibord du Chalard Felletin
Bal Trad’ avec Chabanne Salle Tibord du Chalard Felletin samedi 13 juin 2026.
Felletin
Bal Trad’ avec Chabanne
Salle Tibord du Chalard 17 Rue des Fossés Felletin Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Rencontre Musiciens Danseurs
Buvette
Organisé par Trad Fuse .
Salle Tibord du Chalard 17 Rue des Fossés Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 75 99 60 tradfuse@gmail.com
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English : Bal Trad’ avec Chabanne
L’événement Bal Trad’ avec Chabanne Felletin a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Aubusson-Felletin
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