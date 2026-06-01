[BALADE SPECTACLE] l’Homme de la pluie Médiathèque à Felletin Felletin
[BALADE SPECTACLE] l’Homme de la pluie Médiathèque à Felletin Felletin vendredi 12 juin 2026.
Felletin
[BALADE SPECTACLE] l’Homme de la pluie
Médiathèque à Felletin 12 Place Courtaud Felletin Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:30:00
fin : 2026-06-12 20:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Caroline Polle et David Linkowski seront à la médiathèque à Felletin pour le départ d’une balade spectacle ! Acrobatie et lecture seront aux rendez-vous !
Durée 1h | Dès 6 ans
Entrée libre .
Médiathèque à Felletin 12 Place Courtaud Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine mediatheque@creuse-grand-sud.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : [BALADE SPECTACLE] l’Homme de la pluie
L’événement [BALADE SPECTACLE] l’Homme de la pluie Felletin a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Aubusson-Felletin
À voir aussi à Felletin (Creuse)
- Fête patronale de Felletin Felletin 13 juin 2026
- Bal Trad’ avec Chabanne Salle Tibord du Chalard Felletin 13 juin 2026
- L’épopée diamantaire au bord de l’eau, l’épopée diamantaire, Felletin 27 juin 2026
- L’épopée diamantaire au bord de l’eau Felletin 27 juin 2026
- Cuisinons ensemble la brebis du plateau Médiathèque Felletin 10 juillet 2026