[BALADE SPECTACLE] l’Homme de la pluie Médiathèque à Felletin Felletin vendredi 12 juin 2026.

Felletin

[BALADE SPECTACLE] l’Homme de la pluie

Médiathèque à Felletin 12 Place Courtaud Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:30:00

fin : 2026-06-12 20:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Caroline Polle et David Linkowski seront à la médiathèque à Felletin pour le départ d’une balade spectacle ! Acrobatie et lecture seront aux rendez-vous !

Durée 1h | Dès 6 ans

Entrée libre .

Médiathèque à Felletin 12 Place Courtaud Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine mediatheque@creuse-grand-sud.fr

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English : [BALADE SPECTACLE] l’Homme de la pluie

L’événement [BALADE SPECTACLE] l’Homme de la pluie Felletin a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Aubusson-Felletin