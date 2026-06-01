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[BALADE SPECTACLE] l’Homme de la pluie Médiathèque à Felletin Felletin

[BALADE SPECTACLE] l’Homme de la pluie Médiathèque à Felletin Felletin

[BALADE SPECTACLE] l’Homme de la pluie Médiathèque à Felletin Felletin vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Médiathèque à Felletin

Adresse : 12 Place Courtaud

Ville : 23500 Felletin

Département : Creuse

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Felletin

[BALADE SPECTACLE] l’Homme de la pluie

Médiathèque à Felletin 12 Place Courtaud Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:30:00
fin : 2026-06-12 20:00:00

Date(s) :
2026-06-12

Caroline Polle et David Linkowski seront à la médiathèque à Felletin pour le départ d’une balade spectacle ! Acrobatie et lecture seront aux rendez-vous !
Durée 1h | Dès 6 ans
Entrée libre   .

Médiathèque à Felletin 12 Place Courtaud Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine   mediatheque@creuse-grand-sud.fr

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English : [BALADE SPECTACLE] l’Homme de la pluie

L’événement [BALADE SPECTACLE] l’Homme de la pluie Felletin a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Aubusson-Felletin

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