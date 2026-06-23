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Stage de vannerie 1 jour Felletin Felletin

jeudi 9 juillet 2026 · Felletin

Stage de vannerie 1 jour Felletin Felletin

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Felletin
Adresse
4 Rue des Ateliers
Ville
23500 Felletin
Département
Creuse
Tarif

Felletin

Stage de vannerie 1 jour

Felletin 4 Rue des Ateliers Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 09:00:00
fin : 2026-07-09 17:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Sur une journée, découvrez les bases de la vannerie fabriquez une corbeille ou un plateau rond, en osier brut avec réhauts de blanc si vous le souhaitez, et repartez avec votre création.
Repas tiré du sac.   .

Felletin 4 Rue des Ateliers Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine   aurore.bertrand.vannerie@posteo.net

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English : Stage de vannerie 1 jour

L’événement Stage de vannerie 1 jour Felletin a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Aubusson-Felletin

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