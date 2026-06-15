14 juillet à Meillant
14 juillet à Meillant mardi 14 juillet 2026.
Le Comité des Fêtes, la commission des festivités et la municipalité de Meillant vous donnent rendez-vous le 14 juillet pour une journée festive en plein cœur de notre Village de Meillant sur la Place du Pavé 💙🤍❤️
Au programme du mardi 14 juillet :
12h 🕛 Déjeuner Champêtre :
Baron ou Jambon Grillé
Flageolets ou Frites
Fromage / Tarte
TARIF : 18€ / gratuit pour les moins de 10 ans
BOISSONS NON COMPRISES
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES jusqu’au 08 juillet : 07.80.95.34.17 ou 06.78.54.03.05 (SMS de préférence / paiement à la réservation)
16h30 🕟 Animation & jeux pour enfants Rafraîchissements offerts par la municipalité
Structure gonflable gratuite
Marché nocturne jusqu’à 22h (30 exposants) 🕙
17h 🕔 Animation musicale avec Marine PILARD
Buvette du Comité des Fêtes et restauration sur place assurée par Chez Tante Agatha, tout au long de la soirée 😉
21h30 🕤 Défilé aux lampions
Départ à côté de Chez Tante Agatha
Arrivée vers l’Espace des Chaumes
22h30 🕥 FEU D’ARTIFICE
à l’Espace des Chaumes 🎆
Événement soutenu par Carrefour Market Saint-Amand-Montrond et Berry FM