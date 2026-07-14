AGENDA · Planques
14 Juillet à Planques Fête Nationale Planques
mardi 14 juillet 2026 · Planques
Informations pratiques
Planques
14 Juillet à Planques Fête Nationale
Planques Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Le Comité des Fêtes de Planques célèbre la Fête Nationale
Rendez-vous à la Salle des Fêtes pour une journe d’animations .
Planques 62310 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 38 86 37 65 comitedesfetes.planques@outlook.fr
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English :
L’événement 14 Juillet à Planques Fête Nationale Planques a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme d’Hucqueliers