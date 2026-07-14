Informations pratiques

Planques

14 Juillet à Planques Fête Nationale

Planques Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Le Comité des Fêtes de Planques célèbre la Fête Nationale

Rendez-vous à la Salle des Fêtes pour une journe d’animations .

Planques 62310 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 38 86 37 65 comitedesfetes.planques@outlook.fr

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English :

L’événement 14 Juillet à Planques Fête Nationale Planques a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme d’Hucqueliers