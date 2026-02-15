S’a-musée en famille des plus grands Le Touquet-Paris-Plage
S'a-musée en famille des plus grands Angle avenue du golf avenue du château Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais 2026-02-16 2026-02-16
Jeu de piste Office du tourisme Palais des Congrès Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais 2026-02-16 2026-02-16
16 et 20 février Château comtal / Musée de Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer, 1 rue de bernet, 62200 Boulogne-sur-Mer Visite sensorielle (Dès 3 ans)
16 - 20 février Ecole Municipale d’Art Boulogne-sur-Mer, Place de Picardie 62200 Boulogne-sur-Mer Ateliers d'initiation aux arts plastiques dont le thème est "CHRONIQUE CHROMATIQUE"
16 et 23 février Château comtal / Musée de Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer, 1 rue de bernet, 62200 Boulogne-sur-Mer Dès 6 ans – ateliers
16 et 23 février Hôtel de Ville Boulogne-sur-Mer, 7 Place Godefroy de Bouillon, 62200 Boulogne-sur-Mer Dans la haute ville, découvrez les maisons bourgeoises, hôtels particuliers, palais...
Visite guidée L'hôtel des postes, un monument historique art déco Hôtel des Postes 100 rue de Metz Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais 2026-02-17 2026-02-17
Atelier de la médiathèque découvrir le monde poétique d'Isabelle Simler 118 rue de Londres Ecole Jean de la Fontaine Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais 2026-02-17 2026-02-17
Atelier Loisirs Créatifs 800 rue du Pont d'Oye Vieille-Église Pas-de-Calais 2026-02-17 2026-02-17
Visite guidée Le Touquet-Paris-Plage à la lueur des lanternes Maison des Phares Square Rivet, allée des Mésanges Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais 2026-02-17 2026-02-17
17 et 24 février Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Rouge et or, de la façade à la salle à l’italienne, retrouvez ce fil coloré et historique dans la visite du théâtre.
Atelier enfant A vos blasons ! Hôtel de ville du Touquet-Paris-Plage Place Edouard VII Porte d’honneur Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais 2026-02-18 2026-02-18
Visite guidée La baie de Canche Centre Nautique de la Baie de Canche au niveau du panneau Avenue Jean Ruet Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais 2026-02-18 2026-02-18
Masque de Carnaval Géant 13 Place de la Mairie Saint-Josse Pas-de-Calais 2026-02-18 2026-02-18
Murder Party au Musée Angle avenue du Golf et du Château Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais 2026-02-18 2026-02-18
Ciné animation la grande révasion Place du 18 juin Berck Pas-de-Calais 2026-02-18 2026-02-18
Festi Gonflés Merlimont place de la Gare Merlimont Pas-de-Calais 2026-02-18 2026-02-18
18 et 25 février École-Musée Boulogne-sur-Mer, 2, rue de l’Ancien Rivage 62200 Boulogne-sur-Mer Ateliers récréatifs autour de la thématique du développement de l’histoire des objets d’écriture.
18 et 25 février Château comtal / Musée de Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer, 1 rue de bernet, 62200 Boulogne-sur-Mer (Dès 6 ans) – Atelier bien-être
Mercredi 18 février, 13h30 Palais des sports Damrémont Boulogne-sur-Mer, Boulevard Chanzy, 62200 Boulogne-sur-Mer Inscrivez vos enfants dès le 2 février pour le grand bal costumé sur le thème de l’histoire!