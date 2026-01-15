Neuville-sous-Montreuil

Solstice en douceur

1 allée de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Accueillir l’été au coeur des jardins

Jeudi 18 juin de 14h à 16h

La Chartreuse de Neuville

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avec Céline Haudiquet

Profitez pleinement de l‘été dans un moment de relaxation aux jardins. Avec le yoga doux, pratiquez la respiration consciente et déverrouillez votre corps en douceur ; poursuivez par une séance de sophrologie et réalisez un land art collectif, puis plongez dans un moment de détente aux sons des bols tibétains, gongs et tambours avec une séance de sonothérapie. Apaisement garanti !

Tarif 7€ par personne

Réservations par internet https://shorturl.at/dt3PG

Informations +33 (0)3 21 06 56 97

Crédit La Chartreuse .

1 allée de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 56 97 association@lachartreusedeneuville.org

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English :

L’événement Solstice en douceur Neuville-sous-Montreuil a été mis à jour le 2026-01-15 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer