Solstice en douceur Neuville-sous-Montreuil
Solstice en douceur Neuville-sous-Montreuil jeudi 18 juin 2026.
Neuville-sous-Montreuil
Solstice en douceur
1 allée de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Accueillir l’été au coeur des jardins
Jeudi 18 juin de 14h à 16h
La Chartreuse de Neuville
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avec Céline Haudiquet
Profitez pleinement de l‘été dans un moment de relaxation aux jardins. Avec le yoga doux, pratiquez la respiration consciente et déverrouillez votre corps en douceur ; poursuivez par une séance de sophrologie et réalisez un land art collectif, puis plongez dans un moment de détente aux sons des bols tibétains, gongs et tambours avec une séance de sonothérapie. Apaisement garanti !
Tarif 7€ par personne
Réservations par internet https://shorturl.at/dt3PG
Informations +33 (0)3 21 06 56 97
Crédit La Chartreuse .
1 allée de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 56 97 association@lachartreusedeneuville.org
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English :
L’événement Solstice en douceur Neuville-sous-Montreuil a été mis à jour le 2026-01-15 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer
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