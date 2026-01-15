Neuville-sous-Montreuil

Initiation à la Couleur

1 allée de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Faites surgir les couleurs de l’Eté

Jeudi 16 juillet de 14h à 16h

La Chartreuse de Neuville

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Initiation à la couleur avec Hanen Ben Amara

Artiste tunisienne en résidence à la Chartreuse de Neuville, Hanen vous guidera pour explorer les possibilités infinies de l’abstraction où la couleur, la matière et le geste traduisent des émotions et des impressions personnelles.

Tarif 7€ par personne

Réservations par internet https://shorturl.at/8rt0c

Informations +33 (0)3 21 06 56 97

Crédit La Chartreuse .

1 allée de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 56 97 association@lachartreusedeneuville.org

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English :

L’événement Initiation à la Couleur Neuville-sous-Montreuil a été mis à jour le 2026-01-15 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer