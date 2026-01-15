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Initiation à la Couleur Neuville-sous-Montreuil

Initiation à la Couleur Neuville-sous-Montreuil jeudi 16 juillet 2026.

Adresse : 1 allée de la Chartreuse

Ville : 62170 Neuville-sous-Montreuil

Département : Pas-de-Calais

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Tarif :

Neuville-sous-Montreuil

Initiation à la Couleur

1 allée de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Faites surgir les couleurs de l’Eté
Jeudi 16 juillet de 14h à 16h
La Chartreuse de Neuville
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Initiation à la couleur avec Hanen Ben Amara

Artiste tunisienne en résidence à la Chartreuse de Neuville, Hanen vous guidera pour explorer les possibilités infinies de l’abstraction où la couleur, la matière et le geste traduisent des émotions et des impressions personnelles.

Tarif 7€ par personne
Réservations par internet https://shorturl.at/8rt0c
Informations +33 (0)3 21 06 56 97

Crédit La Chartreuse   .

1 allée de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 56 97  association@lachartreusedeneuville.org

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English :

L’événement Initiation à la Couleur Neuville-sous-Montreuil a été mis à jour le 2026-01-15 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer

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