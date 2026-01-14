Neuville-sous-Montreuil

Plantes tinctoriales

1 allée de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Impressions végétales

Jeudi 20 août de 14h à 16h

La Chartreuse de Neuville

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Le pouvoir magique des plantes colorantes avec Géraldine Goyat

Mettez en pratique quelques procédés d’applications d‘encres végétales (cyanotypes, sérigraphie végétale sur papier ou sur tissu).

Venez découvrir les travaux issus de la collaborations entre l’École Duperré de Paris et Anthemis, l‘association fondée par Géraldine !

Tarif 7€ par personne

Réservations par internet https://shorturl.at/qX5Lx

Informations +33 (0)3 21 06 56 97

Crédit La Chartreuse .

1 allée de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 56 97 association@lachartreusedeneuville.org

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English :

L’événement Plantes tinctoriales Neuville-sous-Montreuil a été mis à jour le 2026-01-14 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer