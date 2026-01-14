Plantes tinctoriales Neuville-sous-Montreuil
Plantes tinctoriales Neuville-sous-Montreuil jeudi 20 août 2026.
Neuville-sous-Montreuil
Plantes tinctoriales
1 allée de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Impressions végétales
Jeudi 20 août de 14h à 16h
La Chartreuse de Neuville
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Le pouvoir magique des plantes colorantes avec Géraldine Goyat
Mettez en pratique quelques procédés d’applications d‘encres végétales (cyanotypes, sérigraphie végétale sur papier ou sur tissu).
Venez découvrir les travaux issus de la collaborations entre l’École Duperré de Paris et Anthemis, l‘association fondée par Géraldine !
Tarif 7€ par personne
Réservations par internet https://shorturl.at/qX5Lx
Informations +33 (0)3 21 06 56 97
Crédit La Chartreuse .
1 allée de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 56 97 association@lachartreusedeneuville.org
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English :
L’événement Plantes tinctoriales Neuville-sous-Montreuil a été mis à jour le 2026-01-14 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer
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