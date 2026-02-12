Atelier enfant Quand la nature s’imprime dans l’argile Le Touquet-Paris-Plage
Atelier enfant Quand la nature s’imprime dans l’argile Le Touquet-Paris-Plage mercredi 17 juin 2026.
Atelier enfant Quand la nature s’imprime dans l’argile
Intersection de l’allée des Pâquerettes et de l’allée des Coquelicots Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
L’activité débute par un temps d’observation naturaliste feuilles, fruits et écorces sont observés, reconnus et nommés.
Puis vient la création. L’argile reçoit les empreintes végétales, en garde la mémoire et révèle les détails de la nature.
Chacun façonne un médaillon en argile qui deviendra pendentif ou diffuseur de parfum.
Une parenthèse douce où nature, connaissance et création se rencontrent.
Durée 1h30
Jauge limitée
De 6 à 10 ans accompagné d’un adulte.
Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.
NOUVEAU
La station est heureuse de vous proposer un programme de fidélité, 100% gratuit, ouvert à tous et pour toute la famille !
Que vous soyez Résident(e)s ou Amis du Touquet , ce programme de fidélité est fait pour vous ! .
Intersection de l’allée des Pâquerettes et de l’allée des Coquelicots Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 patrimoine@letouquet.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier enfant Quand la nature s’imprime dans l’argile Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage