Atelier enfant Quand la nature s’imprime dans l’argile Le Touquet-Paris-Plage

Atelier enfant Quand la nature s’imprime dans l’argile

Intersection de l’allée des Pâquerettes et de l’allée des Coquelicots Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

L’activité débute par un temps d’observation naturaliste feuilles, fruits et écorces sont observés, reconnus et nommés.

Puis vient la création. L’argile reçoit les empreintes végétales, en garde la mémoire et révèle les détails de la nature.

Chacun façonne un médaillon en argile qui deviendra pendentif ou diffuseur de parfum.

Une parenthèse douce où nature, connaissance et création se rencontrent.

Durée 1h30

Jauge limitée

De 6 à 10 ans accompagné d’un adulte.

Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

Intersection de l’allée des Pâquerettes et de l’allée des Coquelicots Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 patrimoine@letouquet.com

