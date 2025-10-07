La course entre mer et forêt,10 km et semi-marathon Le Touquet-Paris-Plage
La course entre mer et forêt,10 km et semi-marathon Le Touquet-Paris-Plage samedi 4 juillet 2026.
Le Touquet-Paris-Plage
La course entre mer et forêt,10 km et semi-marathon
Avenue de Picardie Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Venez vivre une expérience sportive inoubliable au Touquet Paris-Plage !
Participez à la Course des 10 km et Semi-Marathon du Touquet Paris-Plage !
Entre mer et forêt, profitez d’un parcours pittoresque qui vous mènera à travers la corniche et les belles avenues ombragées de la ville.
Le 1er week-end des vacances d’été promet une atmosphère conviviale et animée, ambiance festive garantie.
Parcours plat et rapide, relevez le défi et qualifiez-vous pour les Championnats de France !
Courez entre mer et forêt, et découvrez les paysages magnifiques du Touquet Paris-Plage.
Ne manquez pas cette opportunité de vous dépasser et de passer un moment mémorable.
Rejoignez-nous pour une journée de sport, de fête et de convivialité !
10 km départ 16h.
Semi marathon départ 17h. .
Avenue de Picardie Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 80 09 tac.athle62@gmail.com
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English :
Come and enjoy an unforgettable sporting experience at Le Touquet Paris-Plage!
L’événement La course entre mer et forêt,10 km et semi-marathon Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2025-10-07 par Laury LEPRETRE
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