Le Touquet-Paris-Plage

La course entre mer et forêt,10 km et semi-marathon

Avenue de Picardie Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Venez vivre une expérience sportive inoubliable au Touquet Paris-Plage !

Participez à la Course des 10 km et Semi-Marathon du Touquet Paris-Plage !

Entre mer et forêt, profitez d’un parcours pittoresque qui vous mènera à travers la corniche et les belles avenues ombragées de la ville.

Le 1er week-end des vacances d’été promet une atmosphère conviviale et animée, ambiance festive garantie.

Parcours plat et rapide, relevez le défi et qualifiez-vous pour les Championnats de France !

Courez entre mer et forêt, et découvrez les paysages magnifiques du Touquet Paris-Plage.

Ne manquez pas cette opportunité de vous dépasser et de passer un moment mémorable.

Rejoignez-nous pour une journée de sport, de fête et de convivialité !

10 km départ 16h.

Semi marathon départ 17h. .

Avenue de Picardie Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 80 09 tac.athle62@gmail.com

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English :

Come and enjoy an unforgettable sporting experience at Le Touquet Paris-Plage!

L’événement La course entre mer et forêt,10 km et semi-marathon Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2025-10-07 par Laury LEPRETRE