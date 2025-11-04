Festival International d’Orgue Le Touquet-Paris-Plage
Festival International d’Orgue Le Touquet-Paris-Plage dimanche 12 juillet 2026.
Le Touquet-Paris-Plage
Festival International d’Orgue
Place Edouard VII Eglise Sainte Jeanne d’Arc Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Dimanche 12 juillet 2026 18h
Conférence L’orgue aujourd’hui et présentation du Festival International d’Orgue 2026
Eglise Sainte Jeanne d’Arc
Entrée libre et gratuite
Dimanche 19 juillet 2026 18h
Dimanche 26 juillet 2026 18h
Dimanche 02 août 2026 18h
Dimanche 09 août 2026 18h
Festival International d’Orgue
Concert d’orgue (retransmission sur grand écran)
Eglise Sainte Jeanne d’Arc
Tarifs 5 € pour les adhérents 10 € tarif normal
Gratuit pour les scolaires jusqu’à 18 ans. .
Place Edouard VII Eglise Sainte Jeanne d’Arc Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com
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English :
L’événement Festival International d’Orgue Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2025-11-04 par Laury LEPRETRE
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