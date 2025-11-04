Le Touquet-Paris-Plage

Festival International d’Orgue

Place Edouard VII Eglise Sainte Jeanne d’Arc Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Dimanche 12 juillet 2026 18h

Conférence L’orgue aujourd’hui et présentation du Festival International d’Orgue 2026

Eglise Sainte Jeanne d’Arc

Entrée libre et gratuite

Dimanche 19 juillet 2026 18h

Dimanche 26 juillet 2026 18h

Dimanche 02 août 2026 18h

Dimanche 09 août 2026 18h

Festival International d’Orgue

Concert d’orgue (retransmission sur grand écran)

Eglise Sainte Jeanne d’Arc

Tarifs 5 € pour les adhérents 10 € tarif normal

Gratuit pour les scolaires jusqu’à 18 ans. .

Place Edouard VII Eglise Sainte Jeanne d’Arc Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

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English :

L’événement Festival International d’Orgue Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2025-11-04 par Laury LEPRETRE