Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival International d’Orgue Le Touquet-Paris-Plage

Festival International d’Orgue Le Touquet-Paris-Plage dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : Place Edouard VII Eglise Sainte Jeanne d'Arc

Ville : 62520 Le Touquet-Paris-Plage

Département : Pas-de-Calais

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Tarif :

Le Touquet-Paris-Plage

Festival International d’Orgue

Place Edouard VII Eglise Sainte Jeanne d’Arc Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Dimanche 12 juillet 2026 18h
Conférence L’orgue aujourd’hui et présentation du Festival International d’Orgue 2026
Eglise Sainte Jeanne d’Arc
Entrée libre et gratuite

Dimanche 19 juillet 2026 18h
Dimanche 26 juillet 2026 18h
Dimanche 02 août 2026 18h
Dimanche 09 août 2026 18h
Festival International d’Orgue
Concert d’orgue (retransmission sur grand écran)
Eglise Sainte Jeanne d’Arc
Tarifs 5 € pour les adhérents 10 € tarif normal
Gratuit pour les scolaires jusqu’à 18 ans.   .

Place Edouard VII Eglise Sainte Jeanne d’Arc Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00  office-tourisme@letouquet.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival International d’Orgue Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2025-11-04 par Laury LEPRETRE

À voir aussi à Le Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais)