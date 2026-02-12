12ème Ludo Beach Tour Le Touquet-Paris-Plage
12ème Ludo Beach Tour Le Touquet-Paris-Plage samedi 1 août 2026.
Patio central (poste de secours central) Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-07
Grande Semaine du volley de Plage.
Samedi 2 août Ludo loisir (2×2)
Dimanche 3 août Sunday money (3×3)
Du 4 au 8 août à partir de 14h30 tournois avec dotations .
Patio central (poste de secours central) Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 85 21 34 40
