12ème Ludo Beach Tour

Patio central (poste de secours central) Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-01

12ème Ludo Beach Tour

Grande Semaine du volley de Plage.

Samedi 2 août Ludo loisir (2×2)

Dimanche 3 août Sunday money (3×3)

Du 4 au 8 août à partir de 14h30 tournois avec dotations .

Patio central (poste de secours central) Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 85 21 34 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 12ème Ludo Beach Tour Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-02-11 par Laury LEPRETRE