Festival des tout petits Le Touquet-Paris-Plage
Festival des tout petits Le Touquet-Paris-Plage samedi 11 juillet 2026.
Le Touquet-Paris-Plage
Festival des tout petits
Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-07-11
Au cœur de l’été de mi-juillet à mi-août, le Festival des Tout-Petits dédié aux enfants de 0 à 12 ans nous propose une nouvelle édition pleine de joies et de fantaisies !
Ce sont 6 semaines de rires et de partages qui attendent les familles avec un programme de rendez-vous complet les mercredis, samedis et plus encore !
Théâtre, musique, découvertes, cirque ou marionnettes…
Consultez prochainement le programme pour retrouver facilement tous les rendez-vous de ce festival qui vous promet un été réussi dans notre station labellisée Famille Plus.
Très bel été au Touquet-Paris-Plage ! .
Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 offce-tourisme@letouquet.com
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English :
L’événement Festival des tout petits Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2025-09-26 par Laury LEPRETRE
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