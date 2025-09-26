Le Touquet-Paris-Plage

Festival des tout petits

Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-07-11

Au cœur de l’été de mi-juillet à mi-août, le Festival des Tout-Petits dédié aux enfants de 0 à 12 ans nous propose une nouvelle édition pleine de joies et de fantaisies !

Ce sont 6 semaines de rires et de partages qui attendent les familles avec un programme de rendez-vous complet les mercredis, samedis et plus encore !

Théâtre, musique, découvertes, cirque ou marionnettes…

Consultez prochainement le programme pour retrouver facilement tous les rendez-vous de ce festival qui vous promet un été réussi dans notre station labellisée Famille Plus.

Très bel été au Touquet-Paris-Plage ! .

Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 offce-tourisme@letouquet.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival des tout petits Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2025-09-26 par Laury LEPRETRE