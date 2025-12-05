Tournée d’été des Hauts-de-France Le Touquet-Paris-Plage
Tournée d’été des Hauts-de-France Le Touquet-Paris-Plage mardi 21 juillet 2026.
Le Touquet-Paris-Plage
Tournée d’été des Hauts-de-France
Parking Nord Front de mer Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
A partir de 15h00 en front de mer (parking Saint Jean 2).
Pour la 7éme année consécutive, la Tournée d’été des Hauts-de-France sera de nouveau sur les routes !
Au programme Animations Jeux Quizz Distribution de cadeaux.
Karaoké sur grand écran.
Mascottes et Structures Gonflables. .
Parking Nord Front de mer Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Tournée d’été des Hauts-de-France Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2025-12-05 par Le Touquet
À voir aussi à Le Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais)
- Visite guidée La forêt du Touquet au crépuscule Le Touquet-Paris-Plage 30 avril 2026
- Visite virtuelle « Les années folles » Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais 1 mai 2026
- Spectacle Philippine Delaire Le Touquet-Paris-Plage 2 mai 2026
- Le secret des plaques Le Touquet-Paris-Plage 6 mai 2026
- Visite guidée Balade sensorielle en forêt Le Touquet-Paris-Plage 8 mai 2026