Le Touquet-Paris-Plage

Tournée d’été des Hauts-de-France

Parking Nord Front de mer Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

A partir de 15h00 en front de mer (parking Saint Jean 2).

Pour la 7éme année consécutive, la Tournée d’été des Hauts-de-France sera de nouveau sur les routes !

Au programme Animations Jeux Quizz Distribution de cadeaux.

Karaoké sur grand écran.

Mascottes et Structures Gonflables. .

Parking Nord Front de mer Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

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English :

L’événement Tournée d’été des Hauts-de-France Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2025-12-05 par Le Touquet