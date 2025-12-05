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Tournée d’été des Hauts-de-France Le Touquet-Paris-Plage

Tournée d’été des Hauts-de-France Le Touquet-Paris-Plage mardi 21 juillet 2026.

Adresse : Parking Nord Front de mer

Ville : 62520 Le Touquet-Paris-Plage

Département : Pas-de-Calais

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Tarif :

Le Touquet-Paris-Plage

Tournée d’été des Hauts-de-France

Parking Nord Front de mer Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

A partir de 15h00 en front de mer (parking Saint Jean 2).

Pour la 7éme année consécutive, la Tournée d’été des Hauts-de-France sera de nouveau sur les routes !
Au programme Animations Jeux Quizz Distribution de cadeaux.
Karaoké sur grand écran.
Mascottes et Structures Gonflables.   .

Parking Nord Front de mer Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00  office-tourisme@letouquet.com

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English :

L’événement Tournée d’été des Hauts-de-France Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2025-12-05 par Le Touquet

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