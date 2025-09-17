2K Festival Edition In the sky Le Touquet-Paris-Plage
2K Festival Edition In the sky Le Touquet-Paris-Plage vendredi 17 juillet 2026.
Le Touquet-Paris-Plage
2K Festival Edition In the sky
Palais des Congrès rue de Metz et place du Centenaire Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-17
15ème édition.
C’est un événement dédié aux danses afro latines comme la salsa, la bachata et la kizomba qui amène plus de 1000 danseurs amateurs et professionnels au Touquet. .
Palais des Congrès rue de Metz et place du Centenaire Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 touquetafrolatineevent@gmail.com
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English :
15th edition.
L’événement 2K Festival Edition In the sky Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2025-09-17 par Laury LEPRETRE
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