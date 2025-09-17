Le Touquet-Paris-Plage

2K Festival Edition In the sky

Palais des Congrès rue de Metz et place du Centenaire Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-17

15ème édition.

C’est un événement dédié aux danses afro latines comme la salsa, la bachata et la kizomba qui amène plus de 1000 danseurs amateurs et professionnels au Touquet. .

Palais des Congrès rue de Metz et place du Centenaire Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 touquetafrolatineevent@gmail.com

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English :

15th edition.

L’événement 2K Festival Edition In the sky Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2025-09-17 par Laury LEPRETRE