Appel du Général de Gaulle, Cimetière de Carvin, Carvin
Appel du Général de Gaulle, Cimetière de Carvin, Carvin jeudi 18 juin 2026.
Appel du Général de Gaulle Jeudi 18 juin, 17h45 Cimetière de Carvin Pas-de-Calais
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-18T17:45:00+02:00 – 2026-06-18T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-18T17:45:00+02:00 – 2026-06-18T18:30:00+02:00
Rassemblement à l’entré principale du cimetière communal (porte 1) à 17h45. A 18 heures, nous gagnerons le monument aux morts 1939/1945, en cortège.
Nous déposerons symboliquement une gerbe au monument. Des collégiens feront lecture du texte de l’appel du général de Gaulle du 18 juin 1940.
Cimetière de Carvin 62220 Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 74 74 33 »}]
Cérémonie organisée dans le cadre de l’appel du général de Gaulle commémoration
service communication mairie de Carvin
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