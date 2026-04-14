Appel du Général de Gaulle, Cimetière de Carvin, Carvin

Appel du Général de Gaulle Jeudi 18 juin, 17h45 Cimetière de Carvin Pas-de-Calais

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T17:45:00+02:00 – 2026-06-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-18T17:45:00+02:00 – 2026-06-18T18:30:00+02:00

Rassemblement à l’entré principale du cimetière communal (porte 1) à 17h45. A 18 heures, nous gagnerons le monument aux morts 1939/1945, en cortège.

Nous déposerons symboliquement une gerbe au monument. Des collégiens feront lecture du texte de l’appel du général de Gaulle du 18 juin 1940.

Cimetière de Carvin 62220 Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 74 74 33 »}]

Cérémonie organisée dans le cadre de l’appel du général de Gaulle commémoration

service communication mairie de Carvin