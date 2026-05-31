VILLAGE DES CRÉATEURS, Ville de Carvin, Carvin

VILLAGE DES CRÉATEURS Samedi 20 juin, 09h30 Ville de Carvin Pas-de-Calais

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T09:30:00+02:00 – 2026-06-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T09:30:00+02:00 – 2026-06-20T19:00:00+02:00

À l’occasion de la fête de la musique et du Commerce, venez vivre une journée unique placée sous le signe de la créativité locale !

Un marché des créateurs exceptionnel vous attend avec plus de 55 artisans venus tout droit des Hauts-de-France pour vous faire découvrir leurs trésors faits main.

Au programme :

✨ Objets déco

Créations en bois

️ Bougies parfumées

Bijoux originaux

… et bien d’autres merveilles à découvrir !

Chaque achat sera un véritable coup de cœur, c’est promis !

Les commerçants de la rue Plachez vous réservent également de belles surprises pour faire de cette journée un moment festif, convivial et mémorable.

Venez nombreux célébrer la musique, l’artisanat et le commerce local !

CREATEUR COMMERCE

Ville de Carvin 1 rue Thibaut Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Fête de la musique et du commerce

Ville de Carvin