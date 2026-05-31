VILLAGE DES CRÉATEURS, Ville de Carvin, Carvin
VILLAGE DES CRÉATEURS, Ville de Carvin, Carvin samedi 20 juin 2026.
VILLAGE DES CRÉATEURS Samedi 20 juin, 09h30 Ville de Carvin Pas-de-Calais
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T09:30:00+02:00 – 2026-06-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T09:30:00+02:00 – 2026-06-20T19:00:00+02:00
À l’occasion de la fête de la musique et du Commerce, venez vivre une journée unique placée sous le signe de la créativité locale !
Un marché des créateurs exceptionnel vous attend avec plus de 55 artisans venus tout droit des Hauts-de-France pour vous faire découvrir leurs trésors faits main.
Au programme :
✨ Objets déco
Créations en bois
️ Bougies parfumées
Bijoux originaux
… et bien d’autres merveilles à découvrir !
Chaque achat sera un véritable coup de cœur, c’est promis !
Les commerçants de la rue Plachez vous réservent également de belles surprises pour faire de cette journée un moment festif, convivial et mémorable.
Venez nombreux célébrer la musique, l’artisanat et le commerce local !
CREATEUR COMMERCE
Ville de Carvin 1 rue Thibaut Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Fête de la musique et du commerce
Ville de Carvin
À voir aussi à Carvin (Pas-de-Calais)
- Journée Nationale d’hommage aux victimes de la guerre d’Indochine, Cimetière de Carvin, Carvin 8 juin 2026
- CARV’IMPRO fait son Majestic !, Le Majestic, Carvin 9 juin 2026
- Portes Ouvertes Centre Effel, Centre Culturel Jean Effel, Carvin 17 juin 2026
- De Johnny à Jul : les super (softs) powers, L’Atelier Media, Carvin 17 juin 2026
- Appel du Général de Gaulle, Cimetière de Carvin, Carvin 18 juin 2026