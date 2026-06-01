CARV’IMPRO fait son Majestic !, Le Majestic, Carvin

CARV’IMPRO fait son Majestic ! Mardi 9 juin, 20h30 Le Majestic Pas-de-Calais

Gratuit – Réservation Conseillée – Tout Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T20:30:00+02:00 – 2026-06-09T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-09T20:30:00+02:00 – 2026-06-09T22:00:00+02:00

Venez découvrir des comédiens débordants d’énergie, des situations improbables et des fous rires garantis dans une ambiance conviviale et familiale.

Réservez vite votre place et invitez vos amis pour une soirée 100% improvisée !

Le Majestic Rue du 8 mai 1945, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}]

Préparez-vous à une soirée pleine de rires, de surprises et d’improvisation ! La troupe Carv’Impro investit la scène du Majestic de Carvin pour un spectacle unique où tout peut arriver… Spectacle