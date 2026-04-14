Journée Nationale d’hommage aux victimes de la guerre d’Indochine, Cimetière de Carvin, Carvin
Journée Nationale d’hommage aux victimes de la guerre d’Indochine, Cimetière de Carvin, Carvin lundi 8 juin 2026.
Journée Nationale d’hommage aux victimes de la guerre d’Indochine Lundi 8 juin, 17h45 Cimetière de Carvin Pas-de-Calais
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-08T17:45:00+02:00 – 2026-06-08T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-08T17:45:00+02:00 – 2026-06-08T18:30:00+02:00
Journée d’hommage des victimes de la guerre d’Indochine, rassemblement à 17h45 porte 3 du cimetière communal. A 18h00, nous gagnerons la stèle commémorative où auront lieu les dépôts de gerbes et les prises de paroles.
Cimetière de Carvin 62220 Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 74 74 33 »}]
Cérémonie d’hommage aux victimes de la guerre d’Indochine commémoration
service communication mairie de Carvin
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