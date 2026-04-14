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Journée Nationale d’hommage aux victimes de la guerre d’Indochine, Cimetière de Carvin, Carvin

Journée Nationale d’hommage aux victimes de la guerre d’Indochine, Cimetière de Carvin, Carvin

Journée Nationale d’hommage aux victimes de la guerre d’Indochine, Cimetière de Carvin, Carvin lundi 8 juin 2026.

Lieu : Cimetière de Carvin

Adresse : 62220

Ville : 62220 Carvin

Département : Pas-de-Calais

Début : lundi 8 juin 2026

Fin : lundi 8 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Journée Nationale d’hommage aux victimes de la guerre d’Indochine Lundi 8 juin, 17h45 Cimetière de Carvin Pas-de-Calais

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-08T17:45:00+02:00 – 2026-06-08T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-08T17:45:00+02:00 – 2026-06-08T18:30:00+02:00

Journée d’hommage des victimes de la guerre d’Indochine, rassemblement à 17h45 porte 3 du cimetière communal. A 18h00, nous gagnerons la stèle commémorative où auront lieu les dépôts de gerbes et les prises de paroles.

Cimetière de Carvin 62220 Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 74 74 33 »}]
Cérémonie d’hommage aux victimes de la guerre d’Indochine commémoration

service communication mairie de Carvin

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