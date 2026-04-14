Souvenir des fusillés Polonais, Cimetière de Carvin, Carvin
Souvenir des fusillés Polonais, Cimetière de Carvin, Carvin jeudi 28 mai 2026.
Souvenir des fusillés Polonais Jeudi 28 mai, 17h45 Cimetière de Carvin Pas-de-Calais
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T17:45:00+02:00 – 2026-05-28T18:30:00+02:00
Fin : 2026-05-28T17:45:00+02:00 – 2026-05-28T18:30:00+02:00
Venus en France pour y trouver une terre d’accueil, un emploi et construire leur vie, 11 civils polonais y ont laissé la leur, abattus froidement, pris pour l’exemple. Pour casser le moral des civils. Pour mettre au pas… et avorter toute tentative de soulèvement. Voilà ce qu’a été la Seconde Guerre Mondiale.
Depuis 2015, une stèle mémorielle érigée au cimetière municipal leur rend hommage et illustre la force du lien qui unit les peuples français et polonais.
Le rassemblement porte 1 du cimetière communal à 17h45. A 18 heures, nous gagnerons la stèle commémorative où auront lieu les dépôts de gerbes et les discours.
Cimetière de Carvin 62220 Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 74 74 33 »}]
cérémonie en l’honneur du souvenir des fusillés Polonais commémoration
Mairie de Carvin
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