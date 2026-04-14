Cérémonie de la Fête Nationale, Hôtel de ville, Carvin

Cérémonie de la Fête Nationale Mardi 14 juillet, 10h15 Hôtel de ville Pas-de-Calais

Tarif gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-14T10:15:00+02:00 – 2026-07-14T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-14T10:15:00+02:00 – 2026-07-14T11:30:00+02:00

Le 14 juillet, fête de la Nation française, est une date tout à fait particulière et singulière. Celle où partout en France nous célébrons notre identité commune, notre condition de citoyens, libres et égaux en droits et en devoirs.

Une date où nous réaffirmons l’unité nationale autour de nos valeurs – Liberté, Egalité, Fraternité – autour de nos institutions républicaines et démocratiques, autour de notre drapeau.

La République, avec ses valeurs, ses symboles, ses institutions est un bien commun pour tous les Français et notre communauté nationale retrouve dans ces festivités du 14 juillet, l’un des ciments du Pacte républicain.

A 10h15, les sociétés et personnalités se rassembleront sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

A 10h30, le cortège gagnera l’étage de la Mairie afin d’y déposer une gerbe au pied de la plaque des Maires de notre Ville.

Après la minute de silence et La Marseillaise, nous rejoindrons le Parc de l’Hôtel de Ville, où se tiendront les prises de parole en l’honneur de la République et de ses valeurs.

Hôtel de ville 1, rue thibaut Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 74 74 33 »}]

Tous réunis autour de nos valeurs – Liberté, Égalité, Fraternité – et des symboles de la République. commémoration