Portes Ouvertes Centre Effel, Centre Culturel Jean Effel, Carvin

Portes Ouvertes Centre Effel Mercredi 17 juin, 10h00 Centre Culturel Jean Effel Pas-de-Calais

Entrée libre ; évènement annulé si pluie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T10:00:00+02:00 – 2026-06-17T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-17T10:00:00+02:00 – 2026-06-17T20:30:00+02:00

Vous rêvez de jouer d’un instrument ? D’explorer votre talent artistique ? Nos portes ouvertes sont l’occasion idéale de découvrir toutes nos activités et de faire le premier pas vers votre passion.

Musique pour tous les âges et toutes les envies, ateliers artistiques pour laisser libre cours à votre imagination…

Venez nombreux assister aux cours en extérieur, rencontrez les professeurs, et vous pré-inscrire pour la rentrée prochaine !

10H-11H : atelier découverte – OA

11H-12H : éveil musical GS/CP – EM

12H-12H30 : ensemble de flûtes traversières – EM

13H45 – 14H15 : atelier découverte musiques actus – ouvert à tous – OA

14H15 – 14H35 : ensembles de guitares – EM

14H45 – 15H30 : atelier percussif enfant et chorale junior – EM

15H30 – 15H50 : ensembles de violons – EM

16H30 – 17H30 : orchestre – EM

17H40 – 18H20 : ateliers musiques actus et jazz – OA

18H20 – 19H15 : chorale ado « Semeurs d’étoiles » – EM

19H – 20H30 : chorale adulte « Rallumeurs d’étoiles » – EM

Vous souhaitez visiter nos salles de classes ?

2 départs de visite sont prévus à 14H30 puis 16H15

Centre Culturel Jean Effel 3 Rue du progrès, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Rejoignez-nous pour une journée conviviale et ensoleillée ! L’école de musique municipale et l’association Ose Arts ! vous présentent leurs activités ! art musique

Ecole de musique Carvin