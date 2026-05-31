Concert « MATT VAN T », L’Atelier Media, Carvin

Concert « MATT VAN T » Vendredi 19 juin, 20h00 L’Atelier Media Pas-de-Calais

Gratuit – Tout Public – Réservation Conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T20:00:00+02:00 – 2026-06-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T20:00:00+02:00 – 2026-06-19T22:00:00+02:00

Matt Van T. est un artiste profondément marqué par ses origines rurales. Enfant de la campagne, il a grandi au milieu des rails traversant les champs de maïs, des bâtiments abandonnés et de l’immensité du ciel au‑dessus des plaines de blé. Ces paysages typiques de l’Amérique profonde nourrissent son imaginaire et façonnent l’univers de son personnage.

Musicien itinérant, il sillonne villes et villages avec une valise transformée en grosse caisse, dans l’esprit des artistes ambulants d’autrefois. Véritable One‑man Band, il propose un set de Rétro‑Country authentique, mêlant énergie brute et sens du spectacle.

Sa musique explore toute la palette de la country : des morceaux simples et entraînants rappelant le honky‑tonk, des titres plus amples et puissants inspirés de l’Outlaw Country, jusqu’à des sonorités plus fiévreuses et rurales proches du Hillbilly. Chaque performance reflète un héritage musical profondément ancré dans la culture populaire américaine.

Ses influences couvrent un large spectre, des pionniers comme Jimmie Rodgers, The Carter Family, Merle Travis ou Hank Williams, jusqu’à des artistes contemporains tels que Possessed by Paul James, Scott H. Biram, Sierra Ferrell ou Billie Strings, sans oublier des figures incontournables comme Johnny Cash, Steve Earle ou Townes Van Zandt.

En partenariat avec In Illo Tempore

L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

jeudi Fermé

vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00

dimanche Fermé

Un cow-boy des temps modernes qui débarque en one‑man band pour faire vibrer la country façon grand air américain. Concert Spectacle