Marché de l’été de l’EHPAD Les Orchidées, EHPAD Les Orchidées, Carvin
Marché de l’été de l’EHPAD Les Orchidées, EHPAD Les Orchidées, Carvin samedi 20 juin 2026.
Marché de l’été de l’EHPAD Les Orchidées Samedi 20 juin, 10h00 EHPAD Les Orchidées Pas-de-Calais
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00
Nous avons le plaisir de vous inviter au Marché de l’Été de notre EHPAD Les Orchidées.
Tout au long de la journée, vous pourrez découvrir différents commerçants, créateurs, artisans et producteurs présents pour l’occasion.
Des animations viendront également rythmer cette belle journée estivale, avec notamment la présence de poneys pour le plaisir des petits et des grands.
Cet événement sera l’occasion de partager un moment convivial avec les résidents, les familles, les professionnels et les visiteurs dans une ambiance chaleureuse et festive.
Entrée libre
Venez nombreux !
EHPAD Les Orchidées Rue Léonie Stienne, 62220 CARVIN Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Pour son premier marché d’été, L’EHPAD Les Orchidées vous invite à découvrir différents commerçants, créateurs, artisans et producteurs. La présence de poney sera également accompagnée d’animations. Marché musique fête braderie animation artisans producteurs commerçants créateurs
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