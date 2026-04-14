De Johnny à Jul : les super (softs) powers, L’Atelier Media, Carvin

De Johnny à Jul : les super (softs) powers Mercredi 17 juin, 19h00 L’Atelier Media Pas-de-Calais

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T19:00:00+02:00 – 2026-06-17T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-17T19:00:00+02:00 – 2026-06-17T21:00:00+02:00

Pourquoi mange-t-on du pop corn au cinéma ? Qu’est ce que le jazz doit à Staline ? Des questions qui nous permettent d’aborder le sujet du soft power américain, son influence sur les yéyé, le cinéma hollywoodien, le rap et le lifestyle.

En s’appuyant sur des exemples concrets de chansons très connues de toutes les époques (Gainsbourg, Brel, SCH, Daft punk, Jul, David Guetta…), nous nous questionnerons sur la question de l’inspiration et du plagiat, mais aussi sur les décisions de justices et du droit d’auteur.

Animé par Malik Berki

L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/ateliermediacarvin »}, {« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

jeudi Fermé

vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00

dimanche Fermé

Une conférence interactive et participative autour des musiques à succès des 70 dernières années ! Conférence Musique