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De Johnny à Jul : les super (softs) powers, L’Atelier Media, Carvin

De Johnny à Jul : les super (softs) powers, L’Atelier Media, Carvin

De Johnny à Jul : les super (softs) powers, L’Atelier Media, Carvin mercredi 17 juin 2026.

Lieu : L'Atelier Media

Adresse : Place de la Gare, Carvin

Ville : 62220 Carvin

Département : Pas-de-Calais

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Tarif : Gratuit

De Johnny à Jul : les super (softs) powers Mercredi 17 juin, 19h00 L’Atelier Media Pas-de-Calais

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T19:00:00+02:00 – 2026-06-17T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-17T19:00:00+02:00 – 2026-06-17T21:00:00+02:00

Pourquoi mange-t-on du pop corn au cinéma ? Qu’est ce que le jazz doit à Staline ? Des questions qui nous permettent d’aborder le sujet du soft power américain, son influence sur les yéyé, le cinéma hollywoodien, le rap et le lifestyle.
En s’appuyant sur des exemples concrets de chansons très connues de toutes les époques (Gainsbourg, Brel, SCH, Daft punk, Jul, David Guetta…), nous nous questionnerons sur la question de l’inspiration et du plagiat, mais aussi sur les décisions de justices et du droit d’auteur.
Animé par Malik Berki

L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/ateliermediacarvin »}, {« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
jeudi Fermé
vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00
dimanche Fermé
Une conférence interactive et participative autour des musiques à succès des 70 dernières années ! Conférence Musique

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