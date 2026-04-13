CET ÉTÉ : TOUS À LA PISCINE DE CARVIN !, Aquaspot – Centre aquatique, Carvin
CET ÉTÉ : TOUS À LA PISCINE DE CARVIN !, Aquaspot – Centre aquatique, Carvin lundi 22 juin 2026.
CET ÉTÉ : TOUS À LA PISCINE DE CARVIN ! 22 juin – 30 août Aquaspot – Centre aquatique Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-22T07:30:00+02:00 – 2026-06-22T08:30:00+02:00
Fin : 2026-08-30T09:00:00+02:00 – 2026-08-30T19:00:00+02:00
Entre baignades en famille, animations & journées à thèmes, stages de natation pour tous les niveaux, aquasports dynamiques et soirées à thème, il y en a pour tous les goûts et tous les âges.
Prêts à faire des vagues de souvenirs inoubliables ?
Passage en horaires d’été dès le 22 juin – Ne manquez pas le grand plongeon !
Aquaspot – Centre aquatique 105 Chemin du Moulin, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 59 93 82 90 https://aquaspot-carvin.fr/ https://www.facebook.com/AquaSpot.Carvin lundi 07:30–08:30, 10:00–20:00
mardi 10:00–20:00
mercredi 10:00–20:00
jeudi 10:00–22:00
vendredi 07:30–08:30, 10:00–20:00
samedi 09:00–19:00
dimanche 09:00–19:00
L’été s’annonce chaud, festif et rafraîchissant au Centre Aquatique AquaSpot de Carvin ! piscine été
AquaSpot CARVIN
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