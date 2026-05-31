Fête de la musique : Concert festif, Brasserie de Mai, Carvin

Fête de la musique : Concert festif Mardi 23 juin, 19h30 Brasserie de Mai Pas-de-Calais

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-23T19:30:00+02:00 – 2026-06-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-23T19:30:00+02:00 – 2026-06-23T20:30:00+02:00

FÊTE DE LA MUSIQUE À CARVIN : ÇA VA VIBRER !

Cette année, l’Orchestre d’Harmonie de Carvin et la Brasserie de Mai s’unissent pour vous offrir une soirée 100% festive, conviviale et… carrément ginguette !

Mardi 23 juin

19h30

À la Brasserie de Mai – Carvin

Au programme :

un concert live avec des chansons populaires, connues et ultra festives

bières artisanales à découvrir (et aussi des softs !)

de quoi manger sur place

✨ une ambiance chaleureuse comme on les aime !

Venez trinquer, chanter, profiter… et faire résonner Carvin comme jamais

Entrée libre

Invitez vos amis et venez nombreux !

Brasserie de Mai 50 Rue Edouard Plachez, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 09 84 21 14 53 https://brasseriedemai.fr/ Une fabrique de bières authentiques, éco-responsables et locales !

La Brasserie de Mai, installée en plein cœur de Carvin, propose 5 bières permanentes et une bière éphémère à chaque nouvelle saison. Fabrique de bières – vente directe – bar – restaurant – événements – concerts …

La Brasserie de Mai, c’est aussi le Bistrot de Mai, un lieu de vente et de dégustation de nos bières où vous pourrez goûter nos tartines aux drêches et participer à des ateliers de brassage collectif ! mardi: 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00

mercredi: 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00

jeudi: 10h00/19h00 + restauration le midi

vendredi: 10h00 à 21h00 + restauration le midi

samedi: 10h00 à 19h00 + restauration le midi

Cette année, l’Orchestre d’Harmonie de Carvin et la Brasserie de Mai s’unissent pour vous offrir une soirée 100% festive, conviviale et… musicale ! Mardi 23 juin 19h30 Brasserie de Mai – Carvin concert fête de la musique

OHC