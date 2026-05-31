Fête de la musique : Concert festif, Brasserie de Mai, Carvin
Fête de la musique : Concert festif, Brasserie de Mai, Carvin mardi 23 juin 2026.
Fête de la musique : Concert festif Mardi 23 juin, 19h30 Brasserie de Mai Pas-de-Calais
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-23T19:30:00+02:00 – 2026-06-23T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-23T19:30:00+02:00 – 2026-06-23T20:30:00+02:00
FÊTE DE LA MUSIQUE À CARVIN : ÇA VA VIBRER !
Cette année, l’Orchestre d’Harmonie de Carvin et la Brasserie de Mai s’unissent pour vous offrir une soirée 100% festive, conviviale et… carrément ginguette !
Mardi 23 juin
19h30
À la Brasserie de Mai – Carvin
Au programme :
un concert live avec des chansons populaires, connues et ultra festives
bières artisanales à découvrir (et aussi des softs !)
de quoi manger sur place
✨ une ambiance chaleureuse comme on les aime !
Venez trinquer, chanter, profiter… et faire résonner Carvin comme jamais
Entrée libre
Invitez vos amis et venez nombreux !
Brasserie de Mai 50 Rue Edouard Plachez, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 09 84 21 14 53 https://brasseriedemai.fr/ Une fabrique de bières authentiques, éco-responsables et locales !
La Brasserie de Mai, installée en plein cœur de Carvin, propose 5 bières permanentes et une bière éphémère à chaque nouvelle saison. Fabrique de bières – vente directe – bar – restaurant – événements – concerts …
La Brasserie de Mai, c’est aussi le Bistrot de Mai, un lieu de vente et de dégustation de nos bières où vous pourrez goûter nos tartines aux drêches et participer à des ateliers de brassage collectif ! mardi: 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00
mercredi: 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00
jeudi: 10h00/19h00 + restauration le midi
vendredi: 10h00 à 21h00 + restauration le midi
samedi: 10h00 à 19h00 + restauration le midi
Cette année, l’Orchestre d’Harmonie de Carvin et la Brasserie de Mai s’unissent pour vous offrir une soirée 100% festive, conviviale et… musicale ! Mardi 23 juin 19h30 Brasserie de Mai – Carvin concert fête de la musique
OHC
À voir aussi à Carvin (Pas-de-Calais)
- Journée Nationale d’hommage aux victimes de la guerre d’Indochine, Cimetière de Carvin, Carvin 8 juin 2026
- CARV’IMPRO fait son Majestic !, Le Majestic, Carvin 9 juin 2026
- Portes Ouvertes Centre Effel, Centre Culturel Jean Effel, Carvin 17 juin 2026
- De Johnny à Jul : les super (softs) powers, L’Atelier Media, Carvin 17 juin 2026
- Appel du Général de Gaulle, Cimetière de Carvin, Carvin 18 juin 2026