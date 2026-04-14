Journée d’hommage Nationale aux victimes de la guerre d’Algérie, et des conflits au Maroc et Tunisie, Cimetière de Carvin, Carvin
Journée d’hommage Nationale aux victimes de la guerre d’Algérie, et des conflits au Maroc et Tunisie, Cimetière de Carvin, Carvin samedi 5 décembre 2026.
Journée d’hommage Nationale aux victimes de la guerre d’Algérie, et des conflits au Maroc et Tunisie Samedi 5 décembre, 15h15 Cimetière de Carvin Pas-de-Calais
Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-05T15:15:00+01:00 – 2026-12-05T16:00:00+01:00
Fin : 2026-12-05T15:15:00+01:00 – 2026-12-05T16:00:00+01:00
A l’occasion de la journée nationale d’hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, les élus, les associations patriotiques et les citoyens commémorent la mémoire des soldats tués sur les champs de bataille.
De 1952 à 1962, ces conflits auront fait plus de 23 000 morts dans les rangs de l’armée française.
Les sociétés et personnalités se rassembleront à 15h15 à la porte 3 du cimetière communal, à 15h30 dépot de gerbe
Cimetière de Carvin 62220 Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 74 74 33 »}]
Une journée de souvenir pour rendre hommage à tous ceux qui sont morts pour la France en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Commémoration
Ville de Carvin
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