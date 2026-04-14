82ème anniversaire de la Libération de Carvin, Cimetière de Carvin, Carvin

82ème anniversaire de la Libération de Carvin Mercredi 2 septembre, 17h45 Cimetière de Carvin Pas-de-Calais

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-02T17:45:00+02:00 – 2026-09-02T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-02T17:45:00+02:00 – 2026-09-02T18:30:00+02:00

Comme chaque année, les habitants sont invités à se rassembler au monument aux morts, lieu chargé de mémoire, pour rendre hommage aux héros qui ont combattu pour libérer Carvin de l’occupation ennemie. Cette cérémonie est l’occasion de se souvenir, mais aussi de transmettre aux générations futures les valeurs de liberté, de résistance et d’unité.

Les sociétés et personnalités se rassembleront à 17h45, à l’entrée principale du cimetière communal, porte 1.

A 18h, le cortège se dirigera au Monument aux Morts 1939/1945,où auront lieu les discours et dépôt de gerbes.

A l’issue de la cérémonie, un verre de l’amitié aura lieu au Centre Effel

Cimetière de Carvin 62220 Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 74 74 33 »}]

Que le souvenir de la libération de Carvin nous inspire à bâtir un monde fraternel et de paix ! Commémoration