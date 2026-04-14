Défilé de l’Armistice, Eglise Saint-Martin, Carvin

Défilé de l’Armistice Mercredi 11 novembre, 10h15 Eglise Saint-Martin Pas-de-Calais

LIBRE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-11T10:15:00+01:00 – 2026-11-11T11:00:00+01:00

Fin : 2026-11-11T10:15:00+01:00 – 2026-11-11T11:00:00+01:00

107 ème Anniversaire de l’Armistice, défilé et dépôt de gerbe au Monument aux morts 14/18.

L’inauguration de la Stèle commémorative en l’honneur des Glorieux Spahis aura lieu à 10h30, suivi du cortège vers le Cimetière Militaire Allemand pour un dépôt de gerbe, et ensuite le cortège ira au Monument aux Morts 1914/1918, pour un dépôt de gerbe.

Eglise Saint-Martin 12, contour de l’église Saint-Martin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 74 74 33 »}]

Défilé dans le cadre du 108ème anniversaire Commémoration

service communication de la ville de Carvin