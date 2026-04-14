Défilé de l’Armistice, Eglise Saint-Martin, Carvin
Défilé de l’Armistice, Eglise Saint-Martin, Carvin mercredi 11 novembre 2026.
Défilé de l’Armistice Mercredi 11 novembre, 10h15 Eglise Saint-Martin Pas-de-Calais
LIBRE
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-11T10:15:00+01:00 – 2026-11-11T11:00:00+01:00
Fin : 2026-11-11T10:15:00+01:00 – 2026-11-11T11:00:00+01:00
107 ème Anniversaire de l’Armistice, défilé et dépôt de gerbe au Monument aux morts 14/18.
L’inauguration de la Stèle commémorative en l’honneur des Glorieux Spahis aura lieu à 10h30, suivi du cortège vers le Cimetière Militaire Allemand pour un dépôt de gerbe, et ensuite le cortège ira au Monument aux Morts 1914/1918, pour un dépôt de gerbe.
Eglise Saint-Martin 12, contour de l’église Saint-Martin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 74 74 33 »}]
Défilé dans le cadre du 108ème anniversaire Commémoration
service communication de la ville de Carvin
À voir aussi à Carvin (Pas-de-Calais)
- Enquête en médiathèque, L’Atelier Media, Carvin 22 avril 2026
- Journée du souvenir de la Déportation, Cimetière de Carvin, Carvin 26 avril 2026
- Journée Nationale d’hommage aux victimes de la guerre d’Indochine, Cimetière de Carvin, Carvin 8 juin 2026
- De Johnny à Jul : les super (softs) powers, L’Atelier Media, Carvin 17 juin 2026
- Appel du Général de Gaulle, Cimetière de Carvin, Carvin 18 juin 2026