Après-midi Multi-Activités, école primaire Montaigne, Carvin
mercredi 19 août 2026 · école primaire Montaigne · Carvin
Informations pratiques
Après-midi Multi-Activités Mercredi 19 août, 14h00 école primaire Montaigne Pas-de-Calais
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T14:00:00+02:00 – 2026-08-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-19T14:00:00+02:00 – 2026-08-19T18:00:00+02:00
Après-midi Multi-Activités
Au programme :
- Ateliers de circomotricité de 14h à 18h
À travers des jeux inspirés du cirque, les enfants développent leur équilibre et leur coordination tout en s’amusant ! Jonglage, parcours moteurs, défis rigolos et moments de créativité rythment chaque séance dans une ambiance bienveillante et dynamique.
- Découverte de la boxe santé de 14h à 17h
Le stage de boxe santé invite petits et grands à bouger, se défouler et prendre soin de leur corps dans une ambience conviviale et accessible à tous. Ici, pas de combat : on travaille en douceur la coordination, l’endurance et la gestion du stress à travers des exercices ludiques et adaptés.
- Ateliers de bulles géantes de 14h30 à 16h30
Lors de cet atelier, petits et grands découvrent l’art fascinant de créer d’immenses bulles de savon, légères et scintillantes. À travers des expériences ludiques et créatives, chacun apprend à manipuler les outils, jouer avec le vent et voir naître des bulles spectaculaires… parfois plus grandes que soi !
- Animations de jeux en bois de 14h à 18h
Plongez en famille dans un univers ludique et authentique avec nos animations de jeux en bois. Petits et grands partagent des moments de complicité autour de jeux d’adresse, de réflexion et de stratégie, accessibles à tous.
école primaire Montaigne CARVIN Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Venez vous divertir dans une ambience ludique et découvrir des activités.
Freepik
À voir aussi à Carvin (Pas-de-Calais)
- LE VILLAGE DES FUNNY DAYS EN VADROUILLE, Théâtre de verdure Germinal, Carvin 16 juillet 2026
- Mission Carv’impossible, au coeur du Labyrinthe de Carvin !, rue Florent Evrard, 62220 Carvin, Carvin 21 juillet 2026
- Après-midi Multi-Activités, Théâtre de verdure Jardin Public, Carvin 22 juillet 2026
- Tournoi de Jeux Vidéos, L’Atelier Media, Carvin 22 juillet 2026
- LE VILLAGE DES FUNNY DAYS EN VADROUILLE, Théâtre de verdure Jardin Public, Carvin 23 juillet 2026