Sortie à Malo-les-Bains, École Boris Vian, Carvin
samedi 8 août 2026 · École Boris Vian · Carvin
Informations pratiques
Sortie à Malo-les-Bains Samedi 8 août, 09h00 École Boris Vian Pas-de-Calais
Pass Atout Loisirs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-08T09:00:00+02:00 – 2026-08-08T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-08T09:00:00+02:00 – 2026-08-08T19:00:00+02:00
Le samedi 8 août 2026, direction Malo-les-Bains pour une journée en famille extraordinaire !
Départ à 9h00 depuis le parking de l’école Boris Vian et retour prévu vers 19h00. Un moment idéal pour profiter en plein air et s’amuser en famille.
Pour le déjeuner, chacun est libre d’apporter son repas ou de se restaurer sur place.
La sortie est ouverte à tous avec inscription via le Pass Atout Loisirs, disponible sur espacefamille.carvin.fr
Attention, les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.
Inscription sur espacefamille.carvin.fr dès le 22 juillet 2026
* dans la limite des places disponibles
École Boris Vian rue Anne Frank 62220 CARVIN Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 57 29
Une journée à la mer en famille, en toute détente ! Mer Sortie
pixabay
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