Atelier circomotricité, Théâtre de verdure Germinal, Carvin
lundi 27 juillet 2026 · Théâtre de verdure Germinal · Carvin
Informations pratiques
Atelier circomotricité 27 – 31 juillet Théâtre de verdure Germinal Pas-de-Calais
gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-27T09:30:00+02:00 – 2026-07-27T10:30:00+02:00
Fin : 2026-07-31T09:30:00+02:00 – 2026-07-31T10:30:00+02:00
Au programme :
Des ateliers de circo-motricité pour découvrir les disciplines du cirque dans une ambiance ludique, mêlant éveil moteur, stimulation de l’imaginaire et collaboration.
Encadré par des animateurs qualifiés de la Compagnie du cirque du bout du monde.
Dans le cadre des Funny days.
Inscription sur espacefamille.carvin.fr avec le pass atout loisirs à partir du 24 juin 2026.
Théâtre de verdure Germinal Rue du Puits, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://espacefamille.carvin.fr »}]
Initiation aux arts du cirque pour les enfants de 3 à 5 ans !
Mairie de carvin
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