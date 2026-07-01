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LE VILLAGE DES FUNNY DAYS EN VADROUILLE, Théâtre de verdure Jardin Public, Carvin

jeudi 23 juillet 2026 · Théâtre de verdure Jardin Public · Carvin

LE VILLAGE DES FUNNY DAYS EN VADROUILLE, Théâtre de verdure Jardin Public, Carvin

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Lieu
Théâtre de verdure Jardin Public
Adresse
rue du foyer, 62220 CARVIN
Ville
62220 Carvin
Département
Pas-de-Calais
Tarif
gratuit, entrée libre

LE VILLAGE DES FUNNY DAYS EN VADROUILLE 23 – 25 juillet Théâtre de verdure Jardin Public Pas-de-Calais

gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T13:30:00+02:00 – 2026-07-23T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-25T10:00:00+02:00 – 2026-07-25T17:00:00+02:00

Le village des Funny Days arrive près de chez vous !
L’été XXL et gratuit
Cet été encore, pas besoin d’aller loin pour vivre de grandes aventures ! Avec ses funny days, la ville de Carvin propose plus de 80 rendez-vous éclectiques, tous gratuits, pour se retrouver, rire, partager à tout âge et sans modération.
Cette semaine, rejoignez-nous au théâtre de Verdure du Jardin Public :
Au programme, Jeux Gonflables, sports, jeux en plein air
– Jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 juillet : jeux gonflables, accrobranche, escalade.
Petites gourmandises sur place pour vous régaler …

Théâtre de verdure Jardin Public rue du foyer, 62220 CARVIN Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Les Funny Days arrivent à Carvin ! Rendez-vous les 23, 24 et 25 juillet au Théâtre de Verdure du Jardin Public pour profiter de trois journées festives et conviviales en famille ou entre amis

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