LE VILLAGE DES FUNNY DAYS EN VADROUILLE, Théâtre de verdure Jardin Public, Carvin

Informations pratiques

LE VILLAGE DES FUNNY DAYS EN VADROUILLE 23 – 25 juillet Théâtre de verdure Jardin Public Pas-de-Calais

gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T13:30:00+02:00 – 2026-07-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-25T10:00:00+02:00 – 2026-07-25T17:00:00+02:00

Le village des Funny Days arrive près de chez vous !

L’été XXL et gratuit

Cet été encore, pas besoin d’aller loin pour vivre de grandes aventures ! Avec ses funny days, la ville de Carvin propose plus de 80 rendez-vous éclectiques, tous gratuits, pour se retrouver, rire, partager à tout âge et sans modération.

Cette semaine, rejoignez-nous au théâtre de Verdure du Jardin Public :

Au programme, Jeux Gonflables, sports, jeux en plein air

– Jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 juillet : jeux gonflables, accrobranche, escalade.

Petites gourmandises sur place pour vous régaler …

Théâtre de verdure Jardin Public rue du foyer, 62220 CARVIN Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Les Funny Days arrivent à Carvin ! Rendez-vous les 23, 24 et 25 juillet au Théâtre de Verdure du Jardin Public pour profiter de trois journées festives et conviviales en famille ou entre amis