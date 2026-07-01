LE VILLAGE DES FUNNY DAYS EN VADROUILLE, Théâtre de verdure Jardin Public, Carvin
jeudi 23 juillet 2026 · Théâtre de verdure Jardin Public · Carvin
Informations pratiques
LE VILLAGE DES FUNNY DAYS EN VADROUILLE 23 – 25 juillet Théâtre de verdure Jardin Public Pas-de-Calais
gratuit, entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T13:30:00+02:00 – 2026-07-23T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-25T10:00:00+02:00 – 2026-07-25T17:00:00+02:00
Le village des Funny Days arrive près de chez vous !
L’été XXL et gratuit
Cet été encore, pas besoin d’aller loin pour vivre de grandes aventures ! Avec ses funny days, la ville de Carvin propose plus de 80 rendez-vous éclectiques, tous gratuits, pour se retrouver, rire, partager à tout âge et sans modération.
Cette semaine, rejoignez-nous au théâtre de Verdure du Jardin Public :
Au programme, Jeux Gonflables, sports, jeux en plein air
– Jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 juillet : jeux gonflables, accrobranche, escalade.
Petites gourmandises sur place pour vous régaler …
Théâtre de verdure Jardin Public rue du foyer, 62220 CARVIN Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Les Funny Days arrivent à Carvin ! Rendez-vous les 23, 24 et 25 juillet au Théâtre de Verdure du Jardin Public pour profiter de trois journées festives et conviviales en famille ou entre amis
À voir aussi à Carvin (Pas-de-Calais)
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